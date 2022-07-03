Kartal'da 30 senelik binanın çatısı çökerek balkona düştü: "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur"





"MALIMIZI GEÇTİM ARTIK CANIMIZ TEHLİKEDE"

Yaşanan olay sonrası konuşan bir bina sakini, "Bu daireleri ucuz diye kiraladık. Evleri bize kiralarken sağlam olduklarını söylediler. Malımızı geçtim artık canımız tehlikede. Neden bu daireleri kiralarken sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar" dedi.

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