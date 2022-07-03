Kartal'da 30 senelik binanın çatısı çökerek balkona düştü: "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur"
İstanbul Kartal'da 5 katlı apartmanın çatısının uç kısmı çökerek bir evin balkonuna düştü. Ev içinde bulunan yaşlı kadını itfaiye ekipleri çıkardı. Mahallede oturan bir vatandaş ise tatilde olan ev sahibini arayarak, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" sözleriyle durumu aktardı.
Olay, İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Marmara Caddesi üzerindeki 8 katlı bir binada yaşandı.
İddiaya göre, kentsel dönüşüme giren ve yaklaşık 30 yıllık olan bir binanın çatı kısmında çökme oldu. Molozlar 8. kattaki dairenin balkonuna düştü. O esnada evde yaşayan yaşlı kadının balkonda olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse merdiven aracılığıyla dökülen molozları balkondan çıkardı. Daire içerisinde kalan yaşlı kadını da itfaiye ekipleri evden çıkardı.
Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"SENİN EVİ ÇEKİYORLAR, SEN KUŞADASI'NDA OTUR"
Öte yandan ev sahibinin tatilde olduğunu söyleyen bir mahalle sakini komşusunu görüntülü arayarak, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.
"MALIMIZI GEÇTİM ARTIK CANIMIZ TEHLİKEDE"
Yaşanan olay sonrası konuşan bir bina sakini, "Bu daireleri ucuz diye kiraladık. Evleri bize kiralarken sağlam olduklarını söylediler. Malımızı geçtim artık canımız tehlikede. Neden bu daireleri kiralarken sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar" dedi.
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