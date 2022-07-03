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Kahramanmaraş'ta, geri dönüşüm fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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Kahramanmaraş’ta, geri dönüşüm fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kahraanmaraş'ta, bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları tam gaz devam ederken yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Yangın, akşam sularında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi.

Daha çıkma sebebi tespit edilemeyen yangın kısa süre içerisinde büyürken, fabrikadan çıkan dumanlar kentim her yerinden göründü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları devam ediyor.

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