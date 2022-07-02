Son dakika: Karaköy'de vapur iskeleye çarptı! 7 kişi yaralı
Son dakika haberi... Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı. Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapurunun Karaköy iskelesine çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU vapuru iskeleye yanaşmak istedi.
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