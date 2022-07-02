İstanbul’da dehşete düşüren olay! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi kaydettiği görüntüyle şantaj yaptı

"KUMPAS KURDULAR DEDİ SERBEST BIRAKILDI"

Toplanan delillerin ardından U.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinde, "Bana kumpas kurdular. Olaylarla alakam yok" diyerek iddiaları reddeden U.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkartılan U.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK CADDEDE GEZİYOR"

Mağdur olduğunu iddia eden C.Ç.D.'nin ağabeyi U.Ç.D., "Geçen hafta, kardeşimin telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Tehdit ve bir takım görüntüler geldi. Bana iletti ve biz de ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Mesajın atıldığı telefon, patronunun arabasında bulundu. Çekmecesinde gizli kamera bulundu. Kayıtlarda bütün çalışanların tuvalete girerken görüntüleri vardı. Kardeşimin durumu çok kötü. Kendisi konuşmak istemedi. Polis arama emri çıkardı. Bütün cihazları aldı. Şu an cihazların hepsi polislerde. Savcı, tutuklama kararı ile mahkemeye sevk etti. Nasıl oldu bilmiyorum ama adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şu an elini kolunu sallayarak caddede geziyor. Şu anda iftira da atıyor. Kardeşim artık geceleri uyuyamıyor. Zaten geçmişten gelen sorunları vardı. Şimdi bir de bu eklendi. Bu nasıl olabiliyor, anlamıyorum. Adalet er geç yerini bulacak" dedi.

"TEHDİT EDİYOR, ŞANTAJ YAPIYOR"



U.Ç.D., "Mesajlarda buluşmak istediğini yazıyor. Bütün akrabalarına seni ifşa edeceğim yazıyor. Tuvalete giriyor. Yani bu normal bir şey. Bu kişi, insanın mahremiyetine girerek bunu kayıt altına alabiliyor. Bu kayıtlarla tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Kardeşim ilk etapta engelliyor. Mesajlar gelmiyor. Telefon bulunduktan sonra biz mesajların geldiğini gördük. Biz bu durumdan rahatsızız. Arkadaş elini kolunu sallayarak geziyor. 'Bana kumpas kurdular' diyerek ortalıkta geziyor" ifadelerini kullandı.