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Astsubay Mustafa Gümüş Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Astsubay Mustafa Gümüş Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki astsubay Mustafa Gümüş, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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