Mersin’de feci kaza: ’Ölüm virajı’ 4 can daha aldı!

Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.



Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN