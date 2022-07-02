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Diyarbakır’da dehşet anları! Ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Diyarbakır’da dehşet anları! Ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu

Diyarbakır'da bir aracın içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobile, sokaktan geçtiği sırada oyun makinesi önünde duran bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüphelinin otomobile ateş açması sonucu 26 yaşındaki K.K. isimli kadın başından vurularak yaralandı. Olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Diyarbakır'da yaşanan olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Koperaatifler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, içerisinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu otomobil bir sokağa girdi.

Bu sırada oyun makinesi önünde duran bir kişi, otomobile eliyle işaret etti.

Şüpheli, sürücünün devam etmesi üzerine bu kez üzerinde bulundurduğu tabanca ile otomobile doğru ateş etti. Sürücünün hızla ilerlediği sokakta ateş eden şüpheli koşmaya başladı.

Bu sırada bir kişi de silahla bina içerisinden çıkarak koştu. Sürücü ve arkadaşları yaklaşık bir kilometre sonra otomobildeki K.K.'nın vurulduğunu fark etti. Yaşar Kemal Caddesi üzerinde duran otomobilden inenler, yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, yoldan geçen başka bir otomobille Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cadde üzerinde toplananlar ile yaşanan kargaşa ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sokak içerisinde boş kovanlar buldu. Ayrıca ekipler, oyun makinesinde parmak izi çalışması yaptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, başına mermi isabet eden K.K.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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