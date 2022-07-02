Diyarbakır’da dehşet anları! Ateş açtığı otomobildeki genç kadını başından vurdu

Bu sırada bir kişi de silahla bina içerisinden çıkarak koştu. Sürücü ve arkadaşları yaklaşık bir kilometre sonra otomobildeki K.K.'nın vurulduğunu fark etti. Yaşar Kemal Caddesi üzerinde duran otomobilden inenler, yardım çığlıkları attı. Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, yoldan geçen başka bir otomobille Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.