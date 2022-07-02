Çeşme Alaçatı'daki fahiş fiyatlar cebinizi donduracak! Beach'lerdeki dondurma fiyatı pes dedirtti
Çeşme Alaçatı bu yıl da fahiş fiyatların merkezi oldu. Beach'lerdeki fiyatlar tatilcileri şoke etti. Külahta 3 top dondurma 165 liraya yükselirken, süt mısırın tanesi ise bu yıl 45 lirayı gördü.
Birçok beach'te külahta 3 top dondurmaya 165 lira istenmesi tepkilere neden oldu.
Tatilciler, henüz bunun şaşkınlığını yaşarken Alaçatı merkezde dondurma almak isteyenler de şaşkına döndü.
Topu 10 TL'ye dondurma bulduğu için sevinen bir tatilci, parayı uzatınca şaşkınlık yaşadı.
Dondurmacı, "10 değil 25 TL" vereceksiniz deyince tatilci, nedenini sordu.
Gerekçe ise "Beach'lerde de külaha ekstra para alınıyor. Artık bizde de böyle. Tek külah 15 lira" dedi. Sadece dondurma mı?
Alaçatı'da yaz mevsimi ve tatil yerleriyle özdeşleşen haşlanmış süt mısırın tanesi de 45 TL'den satılmaya başlandı.
Dondurma topu: 50 lira
Dondurma külahı: 15 lira
Süt mısır tanesi: 45 lira
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