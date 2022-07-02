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Koçlara kafa tutan keçi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Koçlara kafa tutan keçi

Bursa’daki kurban pazarında 138 kilo cüssesiyle dikkat çeken keçi, pazardaki koçlara kafa tutuyor. Ayrı yerde tutulan keçi, 5 bin liradan satışa sunuldu.

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