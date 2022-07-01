01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da gözü dönen koca önce eşini öldürüp kayınbiraderini yaraladı sonra da intihar etti

Ankara’da gözü dönen koca önce eşini öldürüp kayınbiraderini yaraladı sonra da intihar etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Ankara’da gözü dönen koca önce eşini öldürüp kayınbiraderini yaraladı sonra da intihar etti

Başkent Ankara’da boşanma sürecinde olduğu eşini tabancayla başından vurarak katleden ve kayınbiraderini yaralayan adam, en sonunda da aynı tabancayla kendi canına kıydı.

Ankara'da boşanma sürecinde olduğu eşini silahla vurarak katleden ve kayınbiraderini yaralayan adam, ardından aynı tabancayla intihar etti.

EŞİNİN GARAJDAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Olay Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi.

Tülay Erdem (38), eşi Tunç Erdem'den (41) boşanmak için dava açtı. İddialara göre, Tunç Erdem, eşinin ailesinin evine gitti. Binanın garajında eşinin çıkmasını bekleyen Erdem, eşi Tülay Erdem ve kayınbiraderi İbrahim Gökekin (34) ile tartıştı.

DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın büyümesi ile Erdem, yanında getirdiği silahı çıkartarak ilk önce eşinin başına ardından kayınbiraderi İbrahim Gökeken'in karnına ateş etti. Erdem olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Tunç Erdem, yaklaşık 1-2 kilometre mesafe kat ettikten sonra araç seyir halindeyken aynı silahla intihar etti.

KAYINBİRADER HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay Erdem'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İbrahim Gökekin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"3 KERE SİLAH SESİ GELDİ, İRKİLDİM"

Komşu Cihan Kaya olay anında spor yaptığını ve silah sesiyle birlikte irkildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sabah kalktım balkonda spor yapıyordum. 3 kere silah sesi geldi, irkildim. Sonra baktım bir şey göremedim. Ağlama sesi gelince dışarı çıktım. Polisi ve ambulansı aradılar. Ambulans yaklaşık 10-15 dakika sonra geldi."

"EVLENMEK NE KADAR DOĞALSA, BOŞANMAKTA O KADAR DOĞALDIR"

Komşu Zeynel Akkaya, "Boşanma aşamasında ki bir eşiyle bugün mahkemeleri olduğunu duyduk. Saat 2'de mahkemeleri varmış. Enişte, kayınbiraderi ve eşine binaya girerek, bina girişinin altında pusu kuruyor. Orda çıktıklarında gerçekleştiriyor cinayeti. Evlenmek ne kadar doğalsa, boşanmakta o kadar doğaldır. İlk etapta merdivene çıkarak kızın kafasına sıkıyor iki el ondan sonra çocuğu vuruyor. Kızın kafasındaydı. Biz ambulansı çağırarak hastaneye gönderdik" dedi.

Öte yandan, zanlının otomobilin içinde intihar etmesinin ardından aracın duvara çarparak durma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gözü dönen koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı GÖZÜ DÖNEN KOCA DEHŞET SAÇTI! 2 ÖLÜ, 1 YARALI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA