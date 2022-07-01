Ankara’da gözü dönen koca önce eşini öldürüp kayınbiraderini yaraladı sonra da intihar etti

"EVLENMEK NE KADAR DOĞALSA, BOŞANMAKTA O KADAR DOĞALDIR"

Komşu Zeynel Akkaya, "Boşanma aşamasında ki bir eşiyle bugün mahkemeleri olduğunu duyduk. Saat 2'de mahkemeleri varmış. Enişte, kayınbiraderi ve eşine binaya girerek, bina girişinin altında pusu kuruyor. Orda çıktıklarında gerçekleştiriyor cinayeti. Evlenmek ne kadar doğalsa, boşanmakta o kadar doğaldır. İlk etapta merdivene çıkarak kızın kafasına sıkıyor iki el ondan sonra çocuğu vuruyor. Kızın kafasındaydı. Biz ambulansı çağırarak hastaneye gönderdik" dedi.