01 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan TIR devrildi, yol kapandı

Son dakika: Bursa'da feci kaza! Kontrolden çıkan TIR devrildi, yol kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan TIR devrildi, yol kapandı

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan talaş yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı. Sürücü kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA