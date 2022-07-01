İstanbul’da dehşet anları! Hırsızlar vatandaşları satırla tehdit etti

"HAYATIMIZIN BİR ÖNEMİ KALMADI, MÜDAHALE EDENLERE SİLAH DOĞRULTMUŞLAR"

İşletme sahibi Saim Karakaya, "Sabah 05.17 sularında buraya bir çete şeklinde 5 kişi geliyorlar. O esnada insanlar falan da geçiyor tabi ama aldırmadan kepengi kırıp içeriye giriyorlar. Alarm çalıyor ama umursamıyorlar tepki veren insanlara da silah doğrultuyorlar. Alarm şirketi beni aradı ben çıkıp geldim hemen. Durum bu haldeydi. Biz hırsızlar yakalansın istiyoruz mal güvenliğimiz geçtik can güvenliği çok önemli. Tepki veren insanlara silah doğrultuyorlar. Hayatımız çok riskli gerçekten canımız yandı. Başkasının canı yansın istemiyoruz gerçekten. Burası gerçekten işlek bir cadde ama umurlarında değil gerçekten" dedi.