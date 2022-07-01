İstanbul’da dehşet anları! Hırsızlar vatandaşları satırla tehdit etti
İstanbul’da bir elektrikçiye giren 5 hırsız alarmın çalmasına ve vatandaşların müdahalesine rağmen soyguna devam etti. 100 bin liralık ürün çalan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşları satırla tehdit ettiler. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir elektrikçiye giren 5 hırsız, yaklaşık 100 bin TL'lik ürünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar kendilerine uyaran vatandaşları satırla tehdit ederken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, saat 05.00sularında Gaziosmanpaşa Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir minibüs ile elektrikçinin önüne yanaşan 5 hırsız işyerinin kepenklerini keserek içeriye girdi. İçeriye giren hırsızlar dükkanda bulunan yaklaşık 100 bin TL'lik ürünleri minibüse yükleme başladı. Dükkanın alarmı çalınca, mahalledeki vatandaşlar hırsızlara müdahale etti. Hırsızlar ise kendilerine engel olmaya çalışan vatandaşlara satır sallayarak dükkanı soymaya devam etti. Soygun anı ve hırsızların kaçış anı saniye saniye güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralar tarafından görüntülendi. Polis konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
"HAYATIMIZIN BİR ÖNEMİ KALMADI, MÜDAHALE EDENLERE SİLAH DOĞRULTMUŞLAR"
İşletme sahibi Saim Karakaya, "Sabah 05.17 sularında buraya bir çete şeklinde 5 kişi geliyorlar. O esnada insanlar falan da geçiyor tabi ama aldırmadan kepengi kırıp içeriye giriyorlar. Alarm çalıyor ama umursamıyorlar tepki veren insanlara da silah doğrultuyorlar. Alarm şirketi beni aradı ben çıkıp geldim hemen. Durum bu haldeydi. Biz hırsızlar yakalansın istiyoruz mal güvenliğimiz geçtik can güvenliği çok önemli. Tepki veren insanlara silah doğrultuyorlar. Hayatımız çok riskli gerçekten canımız yandı. Başkasının canı yansın istemiyoruz gerçekten. Burası gerçekten işlek bir cadde ama umurlarında değil gerçekten" dedi.
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