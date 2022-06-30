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Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Tokat’ta minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüsün 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çamlıkaya köyünde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, hemen hemen 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

1'İ ÇOCUK 4 ÖLÜ, 1 ÇOCUK YARALI

Araçta bulunan biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

Yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Minibüs uçuruma yuvarlandı! 4 ölü MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI! 4 ÖLÜ
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