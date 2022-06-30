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Son dakika: Muğla'da ağaçlık alanda yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Muğla’da ağaçlık alanda yangın!

Son dakika haberi... Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Ağla Yaylası yolu üzerindeki ağaçlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

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