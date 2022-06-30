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Trabzon’da otobüs muavininden 2 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz! ‘Yanlış anlaşılma oldu’

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Trabzon’da otobüs muavininden 2 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç taciz! ‘Yanlış anlaşılma oldu’

Trabzon’da iğrenç bir taciz olayı gerçekleşti. Muavin olarak çalışan 29 yaşındaki Ferdi Y., iddiaya göre otobüste annesinin yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Minik kızın babası tarafından otogarda dövülen sapık muavin, emniyet güçlerince gözaltına alındı. ‘Taciz’den sabıka kaydı olan Ferdi Y.'nin, ifadesinde “Yanlış anlaşılma oldu” dediği ortaya çıktı. İşte mide bulandıran olayın ayrıntıları…

Rize'den Trabzon'a gitmek için geçen sabah sularında otobüse binen adı öğrenilemeyen kadın, hareket halindeyken, muavin Ferdi Y.'nin 2 yaşındaki kızını taciz ettiğini iddia ederek, olayı telefonla kocasına anlattı.

KÜÇÜK KIZIN BABASI MUAVİNİ DÖVDÜ

Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen Ferdi Y., burada bekleyen kadının eşi tarafından darbedildi.

Çevredeki polis ekibinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan Ferdi Y., emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Ferdi Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE YAMIŞ!

'Taciz' suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıkan Ferdi Y.'nin, ifadesinde ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Yanlış anlaşılma oldu" dediği öğrenildi.

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