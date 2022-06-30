TEM Otoyolu'nda feci kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle yol 2 saat kapalı kalırken, trafik tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı.
Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi.
Olayı gören İsmail Şahin, "Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi. O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü" dedi.
Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.
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