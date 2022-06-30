TEM Otoyolu’nda feci kaza! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olayı gören İsmail Şahin, "Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi. O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü" dedi.

Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı.