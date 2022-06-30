30 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Facia büyümeden ekipler yetişti! Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

Facia büyümeden ekipler yetişti! Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
ABONE OL
Facia büyümeden ekipler yetişti! Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu

Son dakika haberi...Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA