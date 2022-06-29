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Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Son dakika: Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Helimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 22.04'te yaşanan depremin derinliği 15.05 kilometre olarak ölçüldü. Depremin çevre illerden de hissedildiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. İşte detaylar...

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri son dakika olarak paylaştı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Saat 22.04'te yaşanan depremin derinliği 15.05 kilometre olarak ölçüldü.

İŞTE AFAD'IN SİTESİNDEKİ DEPREM DETAYI

SON DEPREMLER

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Deprem sonrası AFAD'dan ilk açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hekimhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

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