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Son dakika: 10 günde sınırlarda 29 terörist yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: 10 günde sınırlarda 29 terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Mehmetçik, sınırlardaki operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ, 11’inin PKK ve 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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