30 Haziran 2022, Perşembe
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Son dakika: Karabük’te feci kaza: Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika: Karabük’te feci kaza: Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Karabük’te kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karabük Valisi Fuat Gürel’in oğlunun da olduğu 2 kişi yaralandı.

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