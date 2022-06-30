Denizli’de korkunç kaza! Çocuklarına bakayım derken karşıdan gelen araçla çarpıştı 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve 11 yaşındaki oğlu Mustafa A. E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi.