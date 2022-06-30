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Denizli’de korkunç kaza! Çocuklarına bakayım derken karşıdan gelen araçla çarpıştı 6 aylık bebek hayatını kaybetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2022
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Denizli’de korkunç kaza! Çocuklarına bakayım derken karşıdan gelen araçla çarpıştı 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Denizli’de çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve 11 yaşındaki oğlu Mustafa A. E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

Öte yandan; annenin çocuklarının dikkatini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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