Denizli’de korkunç kaza! Çocuklarına bakayım derken karşıdan gelen araçla çarpıştı 6 aylık bebek hayatını kaybetti
YAŞAM İHA
Denizli’de çocuklarının dikkatini dağıttığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen annenin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve 11 yaşındaki oğlu Mustafa A. E.'yi yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.
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