Kayseri’de evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Hacıbektaş Veli Caddesi'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre evlenmek isteyen 22 yaşındaki Ali Rıza S.'nin annesi evliliği istemedi. Bu durumun üzerine bir binanın çatısına çıkan genç intihara kalkıştı.