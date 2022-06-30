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Kayseri’de evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince intihara kalkıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Kayseri’de evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince intihara kalkıştı

Kayseri Melikgazi’de evlenmek istediği kızı annesi istemeyen genç intihara teşebbüs etti. Emniyet güçlerinin ikna ederek çatıdan indirdiği genç, "Niye, niye" sözleriyle annesine tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Hacıbektaş Veli Caddesi'nde gerçekleşen olayda, iddiaya göre evlenmek isteyen 22 yaşındaki Ali Rıza S.'nin annesi evliliği istemedi. Bu durumun üzerine bir binanın çatısına çıkan genç intihara kalkıştı.

EKİPLER ŞİŞME YATAK AÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gencin bulunduğu yerin altına şişme yatak açarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İNTİHARDAN VAZGEÇRİLDİ

Ali Rıza S., polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

"NİYE, NİYE"

Polis aracına götürülen genç, burada annesine 'Niye, niye' diye bağırarak tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlenmek istediği kızı ailesi istemeyince... EVLENMEK İSTEDİĞİ KIZI AİLESİ İSTEMEYİNCE...

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