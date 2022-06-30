Niğde’de korku dolu anlar! Balkondan atlayan kadını havada yakaladı

"Sonra balkondan kadının sarktığını gördüm, çevreden de bağırdılar. O an kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum. O sırada kadının sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. Sol elime de bir iman gücü geldi, sol elimle kadını tuttum. Kadını çekemedim, kolumda derman kalmadı. Sağ kolum demire çarptı. Allah'tan evimin kapısını açık bırakmışım. Ben de bağırmaya başladım, biri gelsin diye. Kadın da 'ağabey beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, neticesinde kadını kurtardık. Bağırma sesime 3-5 dakika sonra bir arkadaş geldi onunla beraber çıkardık kadını" ifadelerini kullandı.