Adana’da dehşete düşüren olay! Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yunus Emre Yıldız ile Eyüp Atmaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kavgaya karışan Celal ile Kadir Atmaca ile 42 yaşındaki babaları Mehmet Atmaca'yı gözaltına aldı.