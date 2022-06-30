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Adana’da dehşete düşüren olay! Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Adana’da dehşete düşüren olay! Koyunlarını çalıp, ağabeylerini yaralayan komşuyu vuran kardeşler tutuklandı

Adana’da bahçelerindeki koyunları çalıp bir kişiyi silahla vuran Yunus Emre Yıldız darbedildi ardından silahla vuruldu. Kanlar içinde kalan Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olduğu öğrenilen Yıldız’ı vuran kardeşler ise gözaltına alındı.

Adana'da 21 yaşındaki Celal ile 20 yaşındaki kardeşi Kadir Atmaca, bahçedeki koyunlarını çalıp, 23 yaşındaki ağabeyleri Eyüp Atmaca'yı pompalı tüfekle yaralayan 18 yaşındaki komşuları Yunus Emre Yıldız'ı darbederek aynı silahla vurdu. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 28 Haziran'da, gece yarısı Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Yıldız, komşusu Eyüp Atmaca'nın bahçesindeki koyunlardan 2'sini çaldı. Durumu fark eden Atmaca, koyunlarla sokağa çıkan Yıldız'a bağırdı. Yıldız, Atmaca'yı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralanan Atmaca'nın kardeşleri Celal ile Kadir Atmaca, Yıldız'ı kaçarken yakalayıp darbetti. Kadir Atmaca, arbedede yere düşen pompalı tüfekle Yıldız'ı kolundan vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yunus Emre Yıldız ile Eyüp Atmaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kavgaya karışan Celal ile Kadir Atmaca ile 42 yaşındaki babaları Mehmet Atmaca'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, koyunlarını çaldığı ve kardeşleri Eyüp Atmaca'yı yaraladığı için Yunus Emre Yıldız'ı dövdüklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Celal ile Kadir Atmaca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mehmet Atmaca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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