Fatih’te hastanedeki temizlik çalışanından doktora bıçaklı saldırı! ‘İçine cin kaçtı, öldüreceğim’

"KADIN DOKTORLARI HİPNOZ ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"

Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ramazan Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda susma hakkını kullanan saldırgan savcılıkta verdiği ifadesinde Halit A'nın hastanede çalışan kadın doktorları hipnotize edip etkilediğini bu nedenle rahatsız olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendisini defalarca uyardığını belirten Ramazan Ç, bu duruma kayıtsız kalmamak için eylemi gerçekleştirdiğini amacının kendisini öldürmek değil yaralamak olduğunu savundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardında Ramazan Ç, tutuklanması talebiyle nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlikte ifadesini aynen tekrar eden saldırgan hakim Furkan Bilgehan Ertem tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.