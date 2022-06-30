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Fatih’te hastanedeki temizlik çalışanından doktora bıçaklı saldırı! ‘İçine cin kaçtı, öldüreceğim’

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Fatih’te hastanedeki temizlik çalışanından doktora bıçaklı saldırı! ‘İçine cin kaçtı, öldüreceğim’

İstanbul Fatih’teki eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir temizlik personeli doktoru öldürmeye kalkıştı. Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından doktora hastanede bıçaklı saldırı yapan temizlik görevlisinin tutuklandığını açıkladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Olay 4 Haziran günü İstanbul Fatih'te bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 53 yaşındaki Ramazan Ç, hastanede temizlik çalışanı olarak görev yapıyordu. Sabah'ın haberine göre olaydan hemen hemen 2-3 ay öncesinde hastanenin koronavirüs testi için bulunan sürüntü test kabininde çalışan doktor Halit A, dışarıdan küfür sesleri duydu.

DOKTORU HER GÖRDÜĞÜNDE KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI

Doktor Halit A, kadın çalışanların korkacağını düşünerek dışarı çıktığında küfür eden kişinin Ramazan Ç, olduğunu gördü. Genç doktor neler olduğunu sorduğunda ise Ramazan Ç, yine küfür ve tehditler yağdırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine Halit A, güvenliği çağıracağını söyleyince temizlik görevlisi olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından iddiaya göre Ramazan Ç, doktor Halit A'yı her gördüğü yerde küfürler savurmaya devam etti.

"İÇİNE CİN KAÇTI ÖLDÜRECEĞİM"

Hastane güvenliği, Ramazan Ç'nin doktora husumet beslediğini fark edince Halit A'ya giderek kendisine dikkat etmesini şüphelinin üzerinde bıçak gezdirmeye başladığı bilgisini verdi. Hatta Ramazan Ç'nin bir takım çevrelerde Halit A'nın içine cin kaçtığını, bu nedenle onu öldüreceğini söylediği belirtildi. Halit A, tehditler üzerine yaşanan sorunu başhekimliğe bildirerek tedbir alınması talebinde bulundu.

DOKTORU BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay günü sabah saatlerinde Halit A, doktor arkadaşlarıyla kahvaltı yaptığı sırada Ramazan Ç, elinde bulunan bıçakla genç doktora saldırmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan doktor kollarından yaralanınca bu kez hastanenin çıkışına doğru koşarak kaçtı. Saldırgan ise Halit A'nın arkasından koşarak bu kez sırtından bıçakladı. Çevrede bulunan doktorların beyaz kod vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

"KADIN DOKTORLARI HİPNOZ ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM"

Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ramazan Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda susma hakkını kullanan saldırgan savcılıkta verdiği ifadesinde Halit A'nın hastanede çalışan kadın doktorları hipnotize edip etkilediğini bu nedenle rahatsız olduğunu söyledi. Bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendisini defalarca uyardığını belirten Ramazan Ç, bu duruma kayıtsız kalmamak için eylemi gerçekleştirdiğini amacının kendisini öldürmek değil yaralamak olduğunu savundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıktaki ifadesinin ardında Ramazan Ç, tutuklanması talebiyle nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlikte ifadesini aynen tekrar eden saldırgan hakim Furkan Bilgehan Ertem tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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