Uşak’ta bebeğe cinsel istismarda bulunmuştu! O davada karar çıktı

Davanın 22 Nisan'daki 2'nci duruşmasında savcı, mütalaasını açıklayıp, Ercan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'sistematik eziyet' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası, Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 1,5 yıla kadar hapis talep etti.





Davanın Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen 3'üncü duruşmasına sanık Yaşar Ercan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanık Ceylan T., taraf avukatları ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) gönüllüleri ise salonda hazır bulundu.



SAVUNMASINDA "İFTİRA" DEDİ



Duruşmada söz verilen Ceylan T., üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Sanık Yaşar Ercan da kendisine iftira atıldığını öne sürdü ve beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, Yaşar Ercan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 36 yıl, 'eziyet' suçundan ise 5 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi. Ceylan T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı.



Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) İzmir Hukuk Koordinatörü avukat Aybüke Özdağ, "Heyet vermiş olduğu karar ile içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştır. Davayı üst mahkemelerde de takip etmeye devam edeceğiz" dedi.