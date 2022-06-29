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Sarrafın boğazından bıçaklandığı görüntüler kan dondurmuştu! 110 günlük yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Sarrafın boğazından bıçaklandığı görüntüler kan dondurmuştu! 110 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kayseri Melikgazi’de 11 Mart 2020 tarihinde iş yerine giren bir kişi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf Fatih N., 110 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sarrafın bıçaklı saldırıya uğradığı görüntüler kan dondurdu. İşte ayrıntılar…

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında gerçekleşen olayda, bir kişi altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Ardından cebinden para çıkaracağını belirten saldırgan, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı.

AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. (23) olduğunu belirleyerek, saklandığı yeri tespit etti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

110 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Boğazına aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Fatih N., 110 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sarrafın boğazına bıçak saplanan anlar SARRAFIN BOĞAZINA BIÇAK SAPLANAN ANLAR

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