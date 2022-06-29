Niğde’de yürekleri ağza getiren görüntüler! Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttuğu anlar kamerada
YAŞAM İHA
Niğde’de bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada kaparak hayatını kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Niğde'de Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın dördüncü katındaki evde daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİNİN HAYATI KURTULDU
Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı.
Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR KAMERADA
Öte yandan, çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan bir vatandaş da, atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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