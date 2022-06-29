Tekirdağ’da yürekleri ağıza getiren olay! 80 yaşında canına kıymak istedi

"AMA KAFAM YERİNDE DAHA"

Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın?" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., "O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm" dedi.