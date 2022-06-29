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Tekirdağ’da yürekleri ağıza getiren olay! 80 yaşında canına kıymak istedi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Tekirdağ’da yürekleri ağıza getiren olay! 80 yaşında canına kıymak istedi

Tekirdağ’da yaşayan yaşlı adam kendisini evinin penceresinden atmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 80 yaşındaki Recep G.’nin evine girdi. Polislerin müdahalesiyle kurtarılan adam ambulansla götürüldüğü sırada “Neden yaptın?” sorusuna verdiği yanıt ise duyanları üzdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, 5. kattaki evinin penceresinden atlamak üzereyken polis tarafından kurtarıldı. 80 yaşındaki Recep G., ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha. O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm" diye konuştu.

Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde tek başına yaşadığı 5. kattaki evinin camına çıkan Recep G., metrelerce yüksekten aşağı atlamak istedi.

"KİMSE YAKLAŞMASIN, ATARIM KENDİMİ"

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Camdan sarkmak isteyen Recep G.'nin, "Kimse yaklaşmasın, atarım kendimi" demesi üzerine itfaiye ekipleri branda gerdi. Eve girmeyi başaran polis ekipleri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp, elinden tutarak 5. kattan aşağı atlamasını engelledi.

"AMA KAFAM YERİNDE DAHA"

Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın?" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., "O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Recep G. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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