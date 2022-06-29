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Ankara’da korku dolu anlar! Mahalleli silah seslerini duyunca cama koştu: Hapishaneden çıktı, arkadaşı vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Ankara’da korku dolu anlar! Mahalleli silah seslerini duyunca cama koştu: Hapishaneden çıktı, arkadaşı vurdu

Ankara’da hapishaneden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından silahla vurularak yaralandı. Sesleri duyan mahalleli korkuyla camlarına koştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı.

Ara sokakta karşılaşan F.S. ile arkadaşı O.B., daha bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda F.S. ve O.B., silahlarını çekerek ateş etmeye başladı.

BACAKLARINA 9 KURŞUN İSABET ETTİ

Bacaklarına 9 kurşun isabet eden F.S., kanlar içinde yere yığıldı.

Yaralı F.S., ambulansla hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, önce tartışan ikilinin, bir süre sonra silahlarını çıkararak ateşlediği anlar yer aldı.

Sesi duyan cama koştu SESİ DUYAN CAMA KOŞTU

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