Ankara’da korku dolu anlar! Mahalleli silah seslerini duyunca cama koştu: Hapishaneden çıktı, arkadaşı vurdu
Ankara’da hapishaneden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından silahla vurularak yaralandı. Sesleri duyan mahalleli korkuyla camlarına koştu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı.
Ara sokakta karşılaşan F.S. ile arkadaşı O.B., daha bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda F.S. ve O.B., silahlarını çekerek ateş etmeye başladı.
BACAKLARINA 9 KURŞUN İSABET ETTİ
Bacaklarına 9 kurşun isabet eden F.S., kanlar içinde yere yığıldı.
Yaralı F.S., ambulansla hastaneye kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olaydan sonra kaçan O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, önce tartışan ikilinin, bir süre sonra silahlarını çıkararak ateşlediği anlar yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ali Ağaoğlu sağlık durumu nasıl? Kalp krizi geçiren Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi
- Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?
- Benzine indirim var mı? 30 Haziran Perşembe günü benzin indirimi olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar?
- LGS saat kaçta açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? MEB son dakika duyurdu!
- Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...
- Bayram tatili hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün tatil yapılacak?
- Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...
- Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB tarih verdi