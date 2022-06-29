İstanbul’da esrarengiz ölüm! 25 yaşındaki Dilan Eylem ölü bulundu
İstanbul’da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz’den bir süredir haber alamayan yakınları paniğe kapıldı. Genç kızın kaldığı evin kapısını çilingir çağırıp açtıran yakınları Öz’ün cansız bedenini görünce yıkıldı.
İstanbul'da yaşanan olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi yurtdışında yaşadığı öğrenilen 25 yaşındaki Dilan Eylem Öz, Avcılar'da anneannesiyle birlikte kalıyordu. İddiaya göre Öz'ün anneannesi yaz tatilini için kısa bir süre önce memleketine gitti.
Bir süredir evde yalnız yaşamaya başlayan genç kadının yakınları, Dilan'dan haber alamamaya başladı.Yaklaşık 3 gündür Dilan'dan herhangi bir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Öz'ün bulunduğu eve giren polis ekipleri, genç kadını yatak üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.Sağlık ekiplerince hayati fonksiyonları kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Öz'ün şüpheli ölümüne ilişkin yapılan arama çalışmalarında ise genç kadının cesedinin yanında uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürüldü.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek buradan çıkacak Adli Tıp Raporu ile gün yüzüne çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret bugün açıklanacak mı? 2022 Temmuz zammı asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte açıklanma tarihi...
- Bayram tatili hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün tatil yapılacak?
- Asgari ücret kaç TL olacak? 2022 Temmuz zammı ile net brüt asgari ücret ne kadar olacak? 6.000 lira formülü...
- Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'ın 2022 Temmuz asgari ücret zammı açıklaması ne zaman, hangi gün?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat kaçta toplanacak? 2022 Temmuz zammı asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe Al Shamal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FB Al Shamal hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Motorine bir indirim daha! 29 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER
- LGS sonuçları açıklandı mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB tarih verdi
- Lise diplomaları ne zaman verilecek 2022? Lise diploma sorgulaması nereden, nasıl yapılır? E-Devlet belge sorgulama ekranı...
- Mazot indirimi son dakika: Mazot ne kadar, kaç lira oldu? Mazotta indirim var mı? 29 Haziran güncel mazot, LPG, benzin fiyatları...
- İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Survivor yarı finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? 28 Haziran Survivor'da yarı finale kalan isimler kimler oldu?