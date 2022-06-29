İstanbul’da esrarengiz ölüm! 25 yaşındaki Dilan Eylem ölü bulundu

Bir süredir evde yalnız yaşamaya başlayan genç kadının yakınları, Dilan'dan haber alamamaya başladı.Yaklaşık 3 gündür Dilan'dan herhangi bir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Öz'ün bulunduğu eve giren polis ekipleri, genç kadını yatak üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.Sağlık ekiplerince hayati fonksiyonları kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Öz'ün şüpheli ölümüne ilişkin yapılan arama çalışmalarında ise genç kadının cesedinin yanında uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek buradan çıkacak Adli Tıp Raporu ile gün yüzüne çıkacak.