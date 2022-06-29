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İstanbul’da esrarengiz ölüm! 25 yaşındaki Dilan Eylem ölü bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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İstanbul’da esrarengiz ölüm! 25 yaşındaki Dilan Eylem ölü bulundu

İstanbul’da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz’den bir süredir haber alamayan yakınları paniğe kapıldı. Genç kızın kaldığı evin kapısını çilingir çağırıp açtıran yakınları Öz’ün cansız bedenini görünce yıkıldı.

İstanbul'da yaşanan olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi yurtdışında yaşadığı öğrenilen 25 yaşındaki Dilan Eylem Öz, Avcılar'da anneannesiyle birlikte kalıyordu. İddiaya göre Öz'ün anneannesi yaz tatilini için kısa bir süre önce memleketine gitti.

Bir süredir evde yalnız yaşamaya başlayan genç kadının yakınları, Dilan'dan haber alamamaya başladı.Yaklaşık 3 gündür Dilan'dan herhangi bir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Öz'ün bulunduğu eve giren polis ekipleri, genç kadını yatak üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.Sağlık ekiplerince hayati fonksiyonları kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.Öz'ün şüpheli ölümüne ilişkin yapılan arama çalışmalarında ise genç kadının cesedinin yanında uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürüldü.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek buradan çıkacak Adli Tıp Raporu ile gün yüzüne çıkacak.

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