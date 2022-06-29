Şanlıurfa’da doktora saldırı kamerada! Tekme-tokat darp edilen doktor dayanamayıp istifa etti, Bakan Koca’dan müdahale

"KABURGALARIMDA ÇATLAKLAR VAR NEFES ALIP VERİRKEN BATMA OLUYOR"

Saldırı anını anlatan Doktor Şeyhmus Baraş, 6 aydır tıp merkezinde pratisyen hekim olarak çalıştığını belirterek, "Dün saat 10.00'da SGK tarafından sistemimizin kapatılmasını bahane gösterip hiç muayene etmediğim, daha önce hiç görmediğim, bana başvurmayan bir hasta tarafından darp girişiminde bulunuldu. Hasta ile karşılaştığımızdan andan itibaren saygısızca küfürler ve tehditler yağdırdı, üzerime saldırdı. Sonra devamında ise hastanın kardeşleri ve ağabeyleri, 5-6 kişi olarak toplanıp beni hastanenin önünde ve iç kısmında sopa ve yumruklarla yere yatırarak darp ettiler. Bu olaydan sonra şahıslardan 3 tanesi gözaltına alındı. Kendilerinden şikayetçi oldum, durumun da takipçisiyim. Kaburgalarımda çatlaklar var. Nefes alıp verirken batma oluyor. Yüzümde şişlikler var. Sırtımda ve kolumda darp izleri var. Şahıslardan şikayetçiyim. Bu durumun yeni çıkan sağlıkta şiddet yasasının ne kadar işleyeceğini ben ve Şanlıurfa Tabip Odası olarak arkasında duracağız, izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

DOKTORA SALDIRI ANI KAMERADA

Doktor Baraj'a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastanede tedavi alıtına alınan Şeyhmus Baraj'ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.