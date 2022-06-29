Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada! Tekme-tokat darp edilen doktor dayanamayıp istifa etti, Bakan Koca'dan müdahale
Sağlıkçılara darp olaylarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'da meydana gelen utanç verici olayda hasta yakınları, doktor Şeyhmus Baraj'ı dövdü. Koridor boyunca tekme-tokat saldırıya maruz kalan hekim kendini bir muayene odasına kapatarak gözü dönen şahısların elinden kurtardı. Olay ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Şeyhmus Baraj işinden istifa etti. Saldırgan şahıslar mahkeme tarafından serbest bırakılınca ise doktor diplomasını parçaladı. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.
Şanlıurfa Viranşehir'de özel bir tıp merkezinin acil servisinde görev yapan doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme sebebiyle çıkan tartışma ardından hasta yakınları tarafından tekme tokat saldırıya maruz kaldı. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, 4 şahıs gözaltına alındı. Yaşananların ardından doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği ortaya çıktı.
5-6 KİŞİ BİRDEN DOKTORA SALDIRDI
Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 5-6 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.
"KABURGALARIMDA ÇATLAKLAR VAR NEFES ALIP VERİRKEN BATMA OLUYOR"
Saldırı anını anlatan Doktor Şeyhmus Baraş, 6 aydır tıp merkezinde pratisyen hekim olarak çalıştığını belirterek, "Dün saat 10.00'da SGK tarafından sistemimizin kapatılmasını bahane gösterip hiç muayene etmediğim, daha önce hiç görmediğim, bana başvurmayan bir hasta tarafından darp girişiminde bulunuldu. Hasta ile karşılaştığımızdan andan itibaren saygısızca küfürler ve tehditler yağdırdı, üzerime saldırdı. Sonra devamında ise hastanın kardeşleri ve ağabeyleri, 5-6 kişi olarak toplanıp beni hastanenin önünde ve iç kısmında sopa ve yumruklarla yere yatırarak darp ettiler. Bu olaydan sonra şahıslardan 3 tanesi gözaltına alındı. Kendilerinden şikayetçi oldum, durumun da takipçisiyim. Kaburgalarımda çatlaklar var. Nefes alıp verirken batma oluyor. Yüzümde şişlikler var. Sırtımda ve kolumda darp izleri var. Şahıslardan şikayetçiyim. Bu durumun yeni çıkan sağlıkta şiddet yasasının ne kadar işleyeceğini ben ve Şanlıurfa Tabip Odası olarak arkasında duracağız, izleyeceğiz" şeklinde konuştu.
DOKTORA SALDIRI ANI KAMERADA
Doktor Baraj'a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastanede tedavi alıtına alınan Şeyhmus Baraj'ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
TABİP ODASINDAN KINAMA
Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj'ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek, "Sağlıkta şiddet olayları, tırmanarak devam ediyor. Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" denildi.
SERBEST BIRAKILDILAR, DİPLOMASINI PARÇALADI
Acil doktoru Şeyhmus Baraş, saldırganlar mahkeme tarafından serbest bırakılınca diplomasını yırttı. Adliye önünde diplomasını yırtan doktor, mesleği bıraktığını söyleyerek evine giderken doktorun arkadaşları ise yırtık diplomanın parçalarını topladı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada doktora şiddet uygulayan şüpheliler hakkında verilen karara itiraz edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin tutuklanmasının talep edildiğini belirterek, "Urfa'dan yeni haber... Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" dedi.
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