Adana’da korkunç kaza! Otomobil işçi servisine arkadan çarptı 6 kişi yaralandı
YAŞAM İHA
Adana’da bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Olayda 1’i ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'da yaşanan kaza, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Nusret Koçhan'ın idaresindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, kırmızı ışıkta beklediği esnada kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
Çevredeki vatandaşlar koşarak yangını büyümeden söndürdü.
İhbar üzerine bölge polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan kimliği belirlenemeyen sürücüsü itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda çıkarıldı.
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