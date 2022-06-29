İzmir’de tansiyon yükselten anlar! Su alan milyonluk yattakiler kurtarıldı

İçerisindekiler kurtarıldıktan sonra büyük bir bölümü suyun altında kalan yatın içerisine dolan suyun boşaltılması ve karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tamamen batmaktan kurtarılan yat, ekipler tarafından Gümüldür Balıkçı Barınağı'nda karaya oturtuldu.

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