İzmir’de tansiyon yükselten anlar! Su alan milyonluk yattakiler kurtarıldı
YAŞAM İHA
İzmir Seferihisar açıklarında su alan ve bir kısmı batan yat içindeki 10 şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tamamen batmak üzereyken kurtarılan yat da, Gümüldür Balıkçı Barınağı'nda karaya oturtuldu.
Olay saat 11.00 sularında ilçeye bağlı Doğanbey açıklarında gerçekleşti.
Kapky isimli motoryatın su almaya başladığı, yat içerisindekiler tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
10 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDILAR
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, yat içerisindeki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sığacık Limanı'na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İçerisindekiler kurtarıldıktan sonra büyük bir bölümü suyun altında kalan yatın içerisine dolan suyun boşaltılması ve karaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tamamen batmaktan kurtarılan yat, ekipler tarafından Gümüldür Balıkçı Barınağı'nda karaya oturtuldu.
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