Kazanın şiddetini ortaya koyan görüntü! 1 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye’de otoyolda transporter araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada transporter aracın ön kaputunun kamyonetin arka kasasına yapışık halde kalması kazanın şiddetini ortaya koydu.
Çarpmanın şiddetiyle transporter araç hurdaya dönerken, otoyoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde transporter araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan diğer kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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