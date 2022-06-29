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Kazanın şiddetini ortaya koyan görüntü! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Kazanın şiddetini ortaya koyan görüntü! 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye’de otoyolda transporter araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada transporter aracın ön kaputunun kamyonetin arka kasasına yapışık halde kalması kazanın şiddetini ortaya koydu.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 HR 865 plakalı transporter araç sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen koçan mısır yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle transporter araç hurdaya dönerken, otoyoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde transporter araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan diğer kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, transporter aracın ön kaputunun kamyonetin arka kasasına yapışık halde kalması kazanın şiddetini ortaya koydu.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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