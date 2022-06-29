Çok sayıda ili etkisi altına alacak! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji’den son dakika açıklaması... İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.