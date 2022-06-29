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Çok sayıda ili etkisi altına alacak! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji'den son dakika açıklaması... İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Çok sayıda ili etkisi altına alacak! Kuvvetli sağanak yağış yolda! Meteoroloji’den son dakika açıklaması... İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin raporları güncellendi. Buna göre hafta boyu çok sayıda ilde hava sıcaklıkların artacağı görülürken, sağanak yağışın çok sayıda ilde etkisini sürdüreceği görüldü. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli sağanağın, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İLDE ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Üçköprü ile Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünde kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için yapılan çok kuvvetli yağış uyarısının ardından, bölgeye ülke genelinden ekiplerin yönlendirilerek teyakkuza geçildiği belirtildi.

26-27 Haziran'da 24 saat içerisinde metrekare başına Kastamonu'nun İnebolu ilçesine 159,5 kilogram, Bartın Erit beldesine 117,5 kilogram, Düzce Yığılca'ya 104,8 kilogram, Sinop Ayancık'a 94,2 kilogram, Zonguldak Devrek'e 84,2 kilogram ve Samsun Yakakent'e 89,6 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, "Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle Düzce Üçköprü köyü mevkisinde 1 kişi, Kastamonu Küre ilçesi İkizciler köyü mevkisinde 1 kişi olmak üzere 2 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup, arama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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