Bayram tatili hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün tatil yapılacak?

Bayram tatili hangi günler? Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramın yaklaşmasıyla tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, tatilin hangi gün başlayacağını ve kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan bayram tatiline ilişkin açıklamalara bulundu. Peki, bayram tatili hangi günler? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün tatil yapılacak? İşte cevaplar...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜNLER?

Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. 9 Temmuz Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak. Bayram tatili 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda 8 - 15 Temmuz tarihleri arasında hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün tatil yapılacak.