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Batman’da cinnet getiren sağlıkçı önce sevgilisini sonra kendini vurdu! Sağlık durumları kritik

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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Batman’da cinnet getiren sağlıkçı önce sevgilisini sonra kendini vurdu! Sağlık durumları kritik

Batman'da özel bir hastanede çalışan sağlık çalışanı Şervan Dilaver A., iddiaya göre cinnet getirdi. Bu durumun üzerine sevgilisi Kübra S.'yi tabancayla vurduktan sonra kendini de sıkarak intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, Batman Pazaryeri Mahallesi'nde Şervan Dilaver A. ile görev arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında bilinmeyen bir sebepten tansiyon yükseldi. Tartışmanın gerilimin daha da artması üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı tabancayla önce sevgilisi Kübra S.'yi vurdu, ardından da intihara teşebbüs etti.

VATANDAŞLAR EKİPLERE İHBAR ETTİ

Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlıkçı cinnet getirdi! Yaralılar var SAĞLIKÇI CİNNET GETİRDİ! YARALILAR VAR

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