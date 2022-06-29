Batman’da cinnet getiren sağlıkçı önce sevgilisini sonra kendini vurdu! Sağlık durumları kritik

Edinilen bilgiye göre, Batman Pazaryeri Mahallesi'nde Şervan Dilaver A. ile görev arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında bilinmeyen bir sebepten tansiyon yükseldi. Tartışmanın gerilimin daha da artması üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı tabancayla önce sevgilisi Kübra S.'yi vurdu, ardından da intihara teşebbüs etti.

VATANDAŞLAR EKİPLERE İHBAR ETTİ

Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.