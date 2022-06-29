İzmit’te dehşete düşüren olay! Müşterilerini dolandıran sigortacı hortumladığı paraları böyle yemiş

"İYİ FİNANSAL DANIŞMAN OLDUĞUM İÇİN BANA GELİYORLARDI"



Murat İnce ve Buse A.'nın yargılanmasına, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Murat İnce, 12 müşteki ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık Buse A. da yaşadığı ilin adliyesinden SEGBİS ile bağlandı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapması için söz verilen Murat İnce, "Ben 2012 yılından beri sigorta firmasında çalışıyorum. Müşterilerimle uzun zamandır tanışırım. Müşterilerime para kazandırdım. Bana verdikleri paraları kripto ve borsaya yatırdım ve onlara kazandırdım. Kimseyi kandırmadım. Hepsi defalarca benden para kazandı. Kendilerine hediye çekleri verdim. Eşimin bu şirkette bir rolü yok. Şirket eşimin adına kayıtlı ancak işi ben yürütüyordum. Müşterilerimle yaptığım bu süreç yıllardır devam ediyordu. Pandemi dolayısıyla piyasalarda ciddi değişiklikler oldu. Bahis oynadım ve paraları kaybettim. Bu olaylar yaşanınca eşimin yüzüne bakamadım ve boşandık. İyi bir finansal danışman olduğum için herkes bana geliyordu. Bireysel emeklilik finansal danışmanı olarak çalışıyordum. Bahis sitelerinde paraları kaybettim. Tekrar çalışarak şikayetçi olan kişilere olan borcumu ödemek istiyorum. Bu sebeple tahliyemi istiyorum" dedi.





"BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"



Tutuksuz sanık Buse A. ise "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Kendimi sigorta çalışanı olarak kimseye tanıtmadım. Murat'ın da böyle şeyler yaptığını bilmiyordum. Şirkette yüzde 50 paya sahiptim. Mağdurlarla bir temasım olmadı. Benim banka hesabımı eşim kullanıyordu. Lüks otellerde kaldık ancak maddi bir sıkıntımız yoktu. Son 6 ay içerisinde bana ve çocuklarıma karşı ilgisizdi. Beni aldattığını düşündüm. Alacaklılar da kapıya dayanınca patlak verdi ve ayrıldık. Her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil. Ben şirketin ortağıydım ve bitcoin hesabım vardı. Başka bir bilgim yoktu" diye konuştu.



Duruşmaya katılan müştekilerin şikayetlerini ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Murat İnce'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer müştekilerin dinlenilmesi ve yeni delillerin araştırılması için duruşmayı erteledi.