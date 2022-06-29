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Adana'da otomobil servis aracına çarptı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Adana’da otomobil servis aracına çarptı!

Son dakika haberine göre: Adana'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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