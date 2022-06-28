Tehlikeli yolculuk! Trafikte canını hiçe saydı

Henüz ismi belirlenemeyen motosikletin sürücüsünün yanında seyreden otomobilin kapısına tutunarak muhabbet ettiği anlar ise, başka bir sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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