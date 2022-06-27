Van’da gökten buz kütlesi düştü! Çoban ‘bomba’ korkusu yaşadı

'O ANDA ORADA OLSAYDIM ÖLEBİLİRDİM'



Olayı anlatan çoban Şükrü Abi, "Buz kütlesinin düştüğü yerde 2 dakika öncesi ayrılmıştım, o sırada telefonla konuşuyordum. Orada olsaydım ölebilirdim. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Köy muhtarını aradım. Sonra jandarma ekipleri gelip baktı. Ekipler, sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu tespit etti. Uçaktan düşmüş olabileceğini düşündük. 24 saat sonra da bu buz kütlesi eridi. Kütle birinin başına gelseydi, paramparça olurdu" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN