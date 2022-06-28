Denizli’de termosta uyuşturucu ele geçirildi! 14 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, denetim noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan arama sonucunda termosa gizlenen 309 gram metamfetamin ile direksiyonun altındaki bölmeye saklanmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 11 TUTUKLANDI Sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonu genişleten polis, şüphelilerle bağlantılı 11 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN