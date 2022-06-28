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Denizli’de termosta uyuşturucu ele geçirildi! 14 tutuklama

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Denizli’de termosta uyuşturucu ele geçirildi! 14 tutuklama

Denizli’de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan arama sonucunda termosa saklanan 309 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

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