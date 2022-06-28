Eski karısını öldürüp kaplıca keyfine gitmişti! İşte Nurdan Bulut cinayetinde istenen ceza
Bursa’da iki çocuk sahibi Kemal Bulut, ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelip beraber yaşamaya başladığı Nurdan Budak’ı kendisini aldattığını öne sürerek silahla ensesinden vurup öldürdükten sonra cansız bedenini ormana gömmüştü. Kan donduran cinayet için Bulut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bulut'un cinayetin ardından kaplıcaya gittiği ortaya çıkmış, cinayet öncesi de Nurdan Budak'ın babasıyla yaptığı görüşme kan dondurmuştu.
Bursa'da Kemal Bulut, 6 sene önce dünya evine Nurdan Budak'tan 2019 senesinde kendisini aldattığı iddiasıyla ayrıldı. 3 ile 5 yaşlarında çocukları bulunan çift, 1 sene ayrı kaldıktan sonra ailelerin de araya girmesiyle geçen sene barışıp, yeniden beraber yaşamaya başladı.
"KIZIN BENİ ALDATMAYA DEVAM EDİYOR"
Eski eşinin kendisini aldattığını öne süren Bulut, geçen sene 2 Kasım'da, Budak'ı alıp kayınpederi V.B.'nin Nilüfer ilçesindeki iş yerine götürdü. Bulut, "Kızın beni aldatmaya devam ediyor. Al kızını benden. Eğer benimle kalmaya devam ederse onu öldüreceğim" dedi. Baba V.B. ise, "Eve gidin, Götür ne yaparsan yap. Akşama konuşuruz" yanıtını verdi.
ÖLDÜRÜP, KAPLICAYA GİTTİ
Daha sonra araca dönen Bulut ile Budak arasında tartışma çıktı. Bulut, yolda şiddet uyguladığı Budak'ı Akçalar Mahallesi yakınlarındaki ormana götürdü. Bulut, yere diz çöktürdüğü eski eşini, ruhsatsız tabancasıyla ensesine tek el ateş ederek öldürdü. Bulut, daha sonra sevgilisi S.T. (27) ve çocukluk arkadaşı olan taksici K.A. (34) ile buluştu. S.T. ve K.A., Kemal Bulut'u Balıkesir'in Gönen ilçesine bırakıp, Bursa'ya döndü. Gönen'de kaplıcaya giden Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı. Kemal Bulut, daha sonra Bursa'ya geri döndü. Gönen'de kaplıcaya giden Kemal Bulut, suç aleti silahı da buraya sakladı.
AİLESİ ULAŞAMAYINCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI
Bu sırada kızlarından haber alamayan Budak ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nurdan Budak'ın en son Kemal Bulut ile iletişime geçtiğini belirledi. Emniyete götürülen Bulut, ifadesinde, Budak'ın kendisini aldattığını, bu yüzden aralarının kötü olduğunu, sevgilisine kaçmış olabileceğini öne sürdü. Bulut'un ifadesi sonrası ekipler, Budak ile görüştüğü ileri sürülen 2 kişinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, Bulut ve diğer 2 kişiyi çapraz sorguya aldı. Polis, Bulut çelişkili ifadeler verince konuyu Cinayet Büro Amirliği'ne devretti. Buradaki sorguda Nurdan Budak'ı öldürdüğünü itiraf eden Bulut, "Eşim beni aldatıyordu. Birlikte yaşamaya başlayınca aldatmaya devam etti. Nurdan'ı ormanlık bir alana getirdim. Diz çöktürüp, ensesine 1 el ateş ederek öldürdüm; 2'nci mermi sıkıştı, onu çıkardım" dedi.
CESEDİ 9 GÜN SONRA BULUNDU
Polisle birlikte Nurdan Budak'ı öldürdüğü yere giden Kemal Bulut, cesedin yerini gösterdi. Cinayetten 9 gün sonra 11 Kasım'da cansız bedeni bulunan Budak'ın, ensesinden giren tek kurşun ile öldürüldüğü belirlendi. Nurdan Budak toprağa verilirken, Kemal Bulut ise tutuklandı. Sorgulama sırasında gözaltına alınan, Bulut'un sevgilisi S.T. ile Gönen'e giderken bindiği aracın sürücüsü K.A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, tutuklu sanık Kemal Bulut hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede savcı, K.A. ile S.T.'nin de 'suçluyu kayırmak ve saklamak' suçundan yargılanmasını talep etti. İddianame, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, eylül ayında hakim karşısına çıkacak.
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