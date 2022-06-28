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Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Rize’de kaçak silah atölyesine operasyon: 2 kişi gözaltına alındı

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli İ.Ö ve S.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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