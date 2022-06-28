İstanbul’da dehşete düşüren olay! Denizden kadın cesedi çıktı
YAŞAM İHA
İstanbul’da sahilde 25 yaşında genç bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinin yakınlarında ise kadına ait olduğu düşünülen çanta ve ayakkabı olduğu görüldü. Cesedin önceden kayıp ilanı verilen Ebru Yaşa’a ait olduğu değerlendirildi.
İstanbul Avcılar'da meydana gelen olay, Denizköşkler Sahil'de yaşandı. Sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kayakların dibinde hareketsiz duran bir kadın görüldü. Olay polise ihbar edildi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesine kadının öldüğü belirlendi. Yakınlarda ise yine aynı kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve ayakkabı bulundu.
Cesedin daha önceden de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 25 yaşındaki Ebru Yaşa'a ait olduğu değerlendirildi. Yaşa'a ait ceset itfaiye ekipleri yardımıyla sudan çıkarılarak incelemek üzere ambulans ile adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
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