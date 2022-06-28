İstanbul’da dehşete düşüren olay! Denizden kadın cesedi çıktı

İstanbul Avcılar'da meydana gelen olay, Denizköşkler Sahil'de yaşandı. Sahilde yürüyen vatandaşlar tarafından kayakların dibinde hareketsiz duran bir kadın görüldü. Olay polise ihbar edildi. Yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesine kadının öldüğü belirlendi. Yakınlarda ise yine aynı kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta ve ayakkabı bulundu.