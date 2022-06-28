Bayram tatili ne zaman başlayacak? Yüce Allah'ın rızasını elde etmek için Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, bayram için hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilenlerden biri de bayram tatili süresi oldu. Peki, 8 Temmuz arefe günü tatil mi? Bayram tatili ne zaman başlayacak? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte haberin detayları...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2022 Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirilecek 9 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda 8 Temmuz arefe günü ile birlikte 9-10-11-12 Temmuz (Kurban Bayramı) resmi tatil, 13-14 Temmuz idari tatil ve 15 Temmuz resmi tatil olarak uygulanacak.