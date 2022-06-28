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Merve Selen Öner

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Merve Selen Öner

Ünlü fizyoterapist Merve Selen Öner, 02.08.1989 yılında İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldi. İlköğretimini, Pendik Merkez İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Öner, lise eğitimini ise, hayatının beş yılını geçireceği, Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde Hemşirelik bölümünü okuyarak tamamladı.

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