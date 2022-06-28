İstanbul’da dehşete düşüren olay! Trafik kavgasını ayırmak isteyen baba oğul bıçaklandı

Olay esnasında orada bulunan esnaf Birkan Duran: "Bu yol gidiş gelişli bir yol karşı taraftan gelen Cennet Mahallesinden Kanarya'ya seyreden araba haklı, ikisine birden yeşil yandığı için yukardan gelen araç ikinci sırayı yaptı. Önce ağız dalaşı başladı. Her ikisinin de yanında ailesi vardı. Önce haklı olan aracın sürücüsü aşağıya indi, daha sonra diğer arabadan inen genç arkadaş sorgusuz sualsiz bunu yumruklamaya başladı. Mahallemizin gençleri ayırmaya çalışırken içlerinden biri olaya karışıyor daha sonrasında olay karşıdaki sınıfın önüne doğru taşıyor ayırmaya giden babası oğlunun peşine koşuyor. Ardından biz polisi arıyoruz daha sonrasında iki kişi de iki yerinden bıçak darbesi alıyor. Baba ve oğul ile olayı yapanlar arabalarıyla gidiyor olayı ayırmaya çalışanlar ambulansla gidiyor, ikisi de ayaklarından yaralandı. Kasıklarından olsaydı sıkıntıydı çünkü yaralananlardan bir tanesi şeker hastası kan kaybı olduğu için daha tehlikeli olurdu. Ambulans ve polis ekipleri zamanında geldi olay bundan mütevellit" dedi.





Olay sonrası arkadaşını hastanede görmeyen giden Selçuk Karakuzu : "Hastaneye gittim. Babasını gördüm. Durumu iyiydi konuştuk bilinci yerindeydi Allaha şükür bir şey yoktu" şeklinde konuştu.