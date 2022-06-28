Bingöl’de gözü dönen çocuk elini kana buladı! Cinayeti çapraz sorguda itiraf etti

TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞ!

M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfek ile Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim eden M.A., cinayetin ardından ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını belirtti. M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



Öte yandan Teyfik Kaynar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.