Bingöl’de gözü dönen çocuk elini kana buladı! Cinayeti çapraz sorguda itiraf etti
Bingöl’ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde kendisine ait bahçede sırtından vurulmuş halde toprağa gömülü bulunan 79 yaşındaki Teyfik Kaynar’ın cinayet şüphelisi 15 yaşındaki M.A. adlı erkek çocuğu, gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde Kaynar’ı kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği ifade edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde 26 Haziran'da, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarı verdi. Bu durumun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması yapıldı.
BAHÇEDE CESEDİ BULUNDU
Bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. İlk incelemede Kaynar'ın sırtından silahla vurulduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürüldü. Ekipler de ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.
ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYET İTİRAFI
Yapılan sorgularda, kaybolduğu gün Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen M.A'nın görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan M.A., çapraz sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.
TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞ!
M.A. ifadesinde, kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesiyle evden aldığı tüfek ile Kaynar'ı sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim eden M.A., cinayetin ardından ablasının evinde duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını belirtti. M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Öte yandan Teyfik Kaynar'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
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